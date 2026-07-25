Новак назвал временным разрешение на выпуск бензина «Евро-3»

Правительство временно разрешило выпускать бензин экологического класса «Евро-3», чтобы преодолеть дефицит, это временная мера, заявил вице-премьер Александр Новак. Комментарий опубликовал журналист Life Александр Юнашев в телеграм-канале .

Через некоторое время российские предприятия вернутся к производству горючего только пятого экологического класса, подчеркнул вице-премьер.

«У нас для этого достаточно мощностей в России. Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим», — отметил Новак, но затруднился назвать конкретные сроки возврата к продвинутому стандарту, все будет зависеть от развития ситуации.

Ранее вице-премьер назвал приоритетом для правительства обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом. При возникновении сбоев горючее оперативно направляют в проблемные районы, добавил он.