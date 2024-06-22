Байдена назвали препятствием для сделки Украины по экспорту американского СПГ

WSJ: решения Байдена встали на пути у сделки Украины по экспорту СПГ

После того, как президент США Джо Байден приостановил одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа, у украинской компании возникли проблемы со сделкой по закупке американского СПГ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации издания, крупную сделку с американским поставщиком СПГ компания из Украины заключила на прошлой неделе. Это авторы статьи назвали хорошей новостью, тут же отметив, что есть и плохая.

И она заключается, что на пути к успеху сделки, которая должна была «помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа», стоит Джо Байден.

WSJ уточнила, что речь идет об украинской компании D.Trading, созданной энергохолдингом ДТЭК. Она заключила соглашение с американской Venture Global о поставках СПГ на Украину и в страны Восточной Европы. Целью своей работы в D.Trading называли поддержку «энергетической безопасности» региона.