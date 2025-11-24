Нотариусов обязали предупреждать наследников о долгах умерших россиян

С 24 ноября нотариусы обязаны уведомлять наследников о долгах умершего. Об этом рассказали РИА «Недвижимость» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

«Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение — вступать в это наследство или отказаться от него», — объяснил собеседник агентства.

До недавнего времени нотариусы обращались в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ), чтобы узнать о долгах умершего, только по просьбе наследников. Также они могли получить информацию о кредитных обязательствах напрямую из банков, когда искали счета и вклады умершего в рамках наследственного дела.

«Но если кредитная организация не подключена к Единой информационной системе нотариата, запрос направляется в бумажном виде, что сильно замедляет и порой затрудняет процесс», — обратили внимание в ФНП.

Теперь по новому закону нотариус в течение трех дней после открытия наследственного дела отправляет запрос в ЦККИ о кредитной истории умершего. В следующие три дня он получает ответ. Если ЦККИ сообщает об отсутствии данных, нотариус уведомляет всех, кто подал заявление о вступлении в наследство, также в течение трех дней.

Важно понимать, что информация касается только долгов перед банками, микрофинансовыми организациями, алиментами или оплатой жилищно-коммунальных услуг. Если покойный брал деньги взаймы у соседа, коллеги или другого человека, об этом может сообщить только тот, кто одалживал деньги.

Оформление наследства — важный процесс, требующий внимательности и понимания законов. Многие люди из-за распространенных недоразумений рискуют потерять свои законные права. Ранее эксперты напомнили о том, что нотариус не обязан искать наследников имущества. Он уведомляет только тех, чьи контакты ему известны.