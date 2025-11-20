«Активный возраст»: нотариус не обязан искать наследников имущества

Оформление наследства — процесс, который требует внимательности и знания законодательства. Часто из-за распространенных заблуждений люди рискуют потерять свои законные права на наследство, сообщил « 7Дней.ru » со ссылкой на дзен-канал « Активный возраст ».

Так, не стоит ждать полгода после смерти родственника. Важно обратиться к нотариусу до истечения этого периода. Если сроки будут нарушены, получение свидетельства может усложниться, и потребуется обращение в суд, где шансы на успех не всегда высоки.

Эксперты напомнили, что нотариус не обязан искать наследников имущества. Он уведомляет только тех, чьи контакты ему известны. Поэтому важно заранее обеспечить свое участие в наследственном деле.

Также важно знать, что наследство не оформляется автоматически. Необходимо обратиться к нотариусу и зарегистрировать права в государственных реестрах.