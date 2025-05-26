Некоторым россиянам повысят выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня 2025 года некоторые семьи смогут рассчитывать на пересмотр размера единого пособия на детей. Об этом в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Это касается тех получателей, у которых истекает срок ранее назначенной выплаты и которые подают заявление на продление. Основанием для увеличения размера пособия является снижение среднедушевого дохода семьи: если раньше выплачивалась половина регионального прожиточного минимума на ребенка, при ухудшении финансовой ситуации размер может быть пересчитан до 75% или до 100%», — пояснил он.

Выплата предоставляется на один год. Каждый раз нужно подтверждать право на ее получение.

Если в семье, получающей пособие, появляется еще один ребёнок, выплата на него назначается автоматически в том же размере, что и на остальных детей. Пособие выдают, если совокупный доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум на дату обращения. Для беременных женщин применяется другой показатель — минимум для трудоспособного населения.

Ранее в Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах домохозяйкам. Одно из ключевых условий получения денег — статус безработного. Депутаты подчеркнули, что помощь в размере прожиточного минимума в регионе улучшит финансовое положение семей с низким доходом.