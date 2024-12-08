Некоторые категории россиян останутся в 2025 году без индексации зарплат

Депутат Бессараб: зарплаты бюджетников вырастут на 13,2% с 1 января 2025 года

Зарплаты бюджетников с приходом нового года повысятся на 13,2%. Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб сообщила РИА «Новости» , каких специалистов коснется индексация.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года», — сказала она.

Сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, Росстандарта и лесных хозяйств тоже могут рассчитывать на индексацию. Бессараб сообщила, что зарплата судей, сенаторов и депутатов останется прежней.

Быстрей всего доходы в 2024 году росли у курьеров. С января по ноябрь они зарабатывали в среднем 115,6 тысячи рублей в месяц — на 15% больше, чем год назад. Специалисты объяснили это кадровым голодом на рынке доставки.