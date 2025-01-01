Некоторые карты Visa и Mastercard перестанут принимать в магазинах и кафе

С 1 января 2025 года в России у части карт международных платежных систем Mastercard и Visa истекли сертификаты безопасности. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Центральный банк.

Это означает, что карты не сработают в банкоматах, ими нельзя будет рассчитаться на кассах в магазинах. При этом операции в приложении можно будет совершать как обычно.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) заявили, что еще в октябре 2024 года компания направила инструкции в банки о необходимых технических доработках и настройках для бесперебойной работы карт Visa и Mastercard даже при истечении сертификатов безопасности или завершении срока их действия.

Большинство банков на практике уже реализовали эти рекомендации, такие карты в их инфраструктуре работают корректно. При этом менее 1% терминалов рискуют столкнуться с проблемами при приеме Mastercard и Visa. Банки планируют устранить подобные ситуации путем быстрой замены оборудования или завершения необходимых настроек.