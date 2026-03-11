Неясно, как выявлять: повысят ли курильщикам взносы по ОМС?

Глава Всероссийского союза страховщиков Сергей Уфимцев предложил установить повышенные взносы на ОМС для тех, кто не следит за здоровьем — например, много курит. Насколько такое возможно, рассказал 360.ru директор по развитию ГК «500-400 Страхование» Илья Новиков.

Он заявил, что сам придерживается здорового образа жизни и в целом не возражает против такой инициативы, однако не очень понимает, как ее удастся реализовать.

«Как это выявлять? Ведь есть люди, которые курят очень много — по пачке в день. А есть просто любители кальяна, например. Или те, кто курит не больше одной сигареты в месяц — и то когда расслабляются с друзьями. А если, к примеру, человек в момент страхования не курил, а потом решил, что ему это нужно, и никому об этом не сказал?» — задался вопросами Новиков.

Ранее HR-эксперт Владислав Быханов отметил, что российские компании все чаще отказывают курильщикам в приеме на работу.