Неизвестный активировал «спящий» биткоин-кошелек, подорожавший до $2 млрд

Неизвестный владелец утром 4 июля провел операции с двумя криптовалютными кошельками, которые не использовались больше 14 лет. Об этом сообщил РБК .

С 2011 года на них хранилось 20 тысяч биткоинов. На тот момент общая стоимость криптовалюты составляла порядка 16 тысяч долларов. По текущему курсу они подорожали до 2,18 миллиарда долларов. Такие кошельки называют «спящими».

Накануне оба счета, «12tL…2me» и «1Kb…JYm», перевели свои 10 000 BTC на новые адреса. Операции совершили с разницей в полчаса.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина может выйти на новый исторический рекорд в обозримом будущем. Активный подъем курса начался с мая.