Аналитик Гиря: стоимость биткоина может выйти на новый исторический рекорд

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря поделился мнением о перспективах стоимости биткоина, заявив, что в ближайшее время первая криптовалюта способна обновить исторические рекорды. Об этом сообщил RT .

Аналитик напомнил, что май начался с активного подъема курса биткоина, который уверенно пробил знаковый рубеж в 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).

«Недельный прирост цены биткоина составил 10,44%. Главная криптовалюта сейчас торгуется на отметке около 104 тысяч долларов», — отметил эксперт.

Основными факторами стремительного роста Гиря назвал успешную сделку между США и Великобританией, а также массовые ликвидации коротких позиций на криптобиржах, что вызвало значительный скачок цен.