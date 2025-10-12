«Нечестно, нечистоплотно и несправедливо»: министр Чечни обратился к ЦБ

Центробанку нужно придерживаться объявленных условий голосования за выбор изображения на обновленной 500-рублевой купюре. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По его словам, регулятор изначально заявил о возможности голосовать через «ВКонтакте», «Одноклассники», почту и «Госуслуги», но сейчас некоторые из платформ закрываются.

«Без аргументов, без объяснения каких-либо причин просто так закрывать платформы, где мы набираем обороты, как минимум нечистоплотно, нечестно и несправедливо перед сотнями тысяч жителей, гражданами великой страны, голосующих за „Грозный-Сити“», —сказал Дудаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о конкурсе на новые iPhone 17 среди тех, кто в голосовании за символы на 500-рублевой купюре поддержит «Грозный-Сити».