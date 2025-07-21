Не ужесточение, а упорядочивание. Почему в России захотели запретить оплату криптовалютой

В Госдуме предложили ввести штрафы за оплату криптовалютой. С чем это связано и что будет означать для простых граждан, рассказала 360.ru профессор МГИМО, член СПЧ, гендиректор автономной некоммерческой организации «Белый интернет» Элина Сидоренко.

Она рассказала, что в России уже сейчас можно покупать криптовалюту, но нельзя ею расплачиваться в пределах страны, она может быть только внешнеэкономическим расчетным средством и исключительно в рамках закрытых экспериментальных правовых режимов. При этом за нарушение запрета прямой ответственности предусмотрено не было.

«Была другая система: приходила прокуратура, выписывала представление о нарушении порядка использования криптовалюты и давала срок на изменение ситуации. Если ситуация не менялась, то лицо подлежало штрафу уже за невыполнение требований прокуратуры. Сейчас мы, наконец, убираем вот эту сложную схему», — объяснила она.

Также собеседница 360.ru добавила, что цель государства — вывести майнинг в правовое поле, чтобы бороться с нелегальными криптовалютными операциями, и упорядочить существующую систему. Для простых граждан, по словам профессора, ничего принципиально не изменится.

«Ни в коем случае введение штрафа не стоит рассматривать как ужесточение режима оборота криптовалюты. Это следующий этап в последовательном закреплении статуса криптовалюты в России, поддержке белого рынка и ограничении незаконного использования цифровой валюты», — подчеркнула Сидоренко.

На прошлой неделе курс биткоина установил новый исторический рекорд: на бирже Binance его цена превысила 120 тысяч долларов.