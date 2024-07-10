«Не прошли проверку на отмывание». Биржи вернули ФРГ биткоины на 163 миллиона долларов

Криптобиржи вернули ФРГ биткоины, которые участвовали в продаже наркотиков

Криптовалютные биржи Coinbase, Kraken и Bitstamp вернули правительству Германии биткоины на сумму около 163 миллионов долларов. Об этом сообщил Telegram-канал «Банкста» со ссылкой на данные аналитической платформы Arkham Intelligence.

«Они не прошли проверку на отмывание денег», — отметили авторы материала.

Также уточняется, что эти биткоины участвовали в сделках по продаже наркотиков.

По информации Bits.media, на момент активных продаж немецкой криптовалюты рынок столкнулся с болезненной реакцией на начало выплат инвесторам обанкротившейся биржи MtGox.

Это сопровождалось высокой ценовой волатильностью флагманского криптоактива. Вероятно, биржи вернули Германии биткоины после того, как не смогли продать их по целевому диапазону цен.

Аналитик Владислав Антонов ранее объяснил падение курса биткоина. По его словам, это связано с ожиданием данных по инфляции в США.