Аналитик Антонов: падение курса биткоина связано с ожиданием данных по инфляции в США

Курс биткоина упал ниже 68 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Причину сложившейся ситуации объяснил финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с « Известиями ».

По его словам, падение точно не связано с динамикой доллара и индексов.

«Давление на крипторынок могли оказать ожидания в преддверии важных событий на этой неделе — публикации данных по инфляции в США и заседания Федеральной резервной системы по ставкам», — отметил эксперт.

Он также предположил, что свое влияние оказал чистый отток в размере 64,9 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей) из американских спотовых биткоин-ETF.