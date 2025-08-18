Среднестатистический россиянин почувствует себя счастливым при доходе около 227 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ после очередного опроса граждан.

Эта сумма равна примерно 2,5 средней зарплаты по стране. По данным ВЦИОМ, в 2017 году для счастья россиянам хватало 109 тысяч рублей.

За последние восемь лет «счастливый доход» вырос в два раза. Это означает, что его ежегодная капитализация составляет около 9,5%. Это немного выше, но в целом соответствует уровню инфляции за этот период, объяснил эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

«Иными словами, рост номинальной стоимости „счастья“ обусловлен в первую очередь ростом цен. При этом реальная стоимость „счастья“ все же подрастает, но гораздо медленнее. В нынешних турбулентных условиях работает скорее правило „не до жиру — быть бы живу“», — процитировал его «Коммерсант».

Суммы, которые люди считают достаточными для счастья, сильно зависят от места их проживания. Москвичам и петербуржцам нужно около 695 тысяч рублей в месяц, тогда как жителям сельской местности достаточно 116,5 тысяч. Ответы также различаются у представителей разных поколений. «Младшим миллениалам» для счастья требуется 470 тысяч рублей, а тем, кто родился до 1947 года, хватит и 58 тысяч.

Исследователи также выяснили, какие эмоции у россиян вызывает их текущий доход. Оказалось, что 8% опрошенных чувствуют себя счастливыми, а 34% — удовлетворенными своим финансовым положением. В итоге позитивные эмоции по этому вопросу теперь испытывают более 40% россиян. Для сравнения, в 1999 году, по данным ВЦИОМ, никто не был счастлив от своего материального положения, а удовлетворенность доходами выражали лишь 11% граждан.

Ранее опрос сайта KP.RU показал, что больше половины россиян вынуждены работать в отпуске из-за нехватки денег. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко считает, что основная причина такого — сложная экономическая ситуация в стране.