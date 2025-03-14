Названы законные основания для списания пенсии с карты

Юрист Черкасов: пенсию могут списать из-за долгов по кредитам и налогам

Пенсионные средства с банковских карт россиян могут списать в нескольких случаях, например, за долги по кредитам и налогам. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

По его словам, речь идет о долгах по кредитам, коммунальным платежам, налогам, а также о взыскании ущерба по решению суда.

«Взыскание производится на основании исполнительного документа, который может быть направлен взыскателем либо приставу или напрямую в банк, где у должника открыт счет», — пояснил юрист.

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» максимальный размер удержания не может превышать 50% от суммы, поступившей на счет. При этом имеются исключения.

Например, если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, то могут списать и до 70%. Ущерб, причиненный преступлением, также подпадает под это правило.

Указанные ограничения применяются только к доходам должника. Если на пенсионную карту третье лицо перечислит средства, чтобы вернуть заем, то могут удержать и всю сумму.

Черкасов добавил, что должник вправе подать заявление судебным приставам или в банк с просьбой оставлять на карте сумму прожиточного минимума.

Ранее руководитель по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс предупредил, что иногда деньги с банковской карты могут списать из-за технической ошибки.