ИБ-эксперт Блисс: причиной списания средств с банковской карты может стать техническая ошибка

Руководитель по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс перечислил причины неожиданной пропажи средств с банковской карты. Одна из них — техническая ошибка, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, подобные сбои порой возникают при внесении или снятии наличных в банкомате, а также при оплате услуг и товаров.

«Еще один случай — безакцептный платеж. Это платежи, которые не требуют вашего подтверждения. К ним относятся списания по исполнительным производствам, оплата кредитов, подписки на онлайн-сервисы», — добавил специалист.

Кроме того, сбережения могут исчезнуть из-за действий мошенников. Пользователю необходимо немедленно обратиться в поддержку банка, если он заметил операцию, которую не совершал, уточнил Блисс.