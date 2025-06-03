Названы три основания для приостановки выплаты пенсии

Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить при неявке в срок на МСЭ

Россиянам могут приостановить выплату пенсии в трех случаях. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что пенсию могут перестать выплачивать, если человек на протяжении шести месяцев не получал выплаты в почтовом отделении или на дому. За время приостановки будут установлены обстоятельства его неявки.

Второй случай относится к гражданам, достигшим возраста 18 лет и окончившим школу. Если они получали выплату по потере кормильца, а потом не представили справку об очном обучении в вузе или ссузе, то выплаты прекращаются.

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — назвал третье основание для приостановки пенсии эксперт.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT, что гражданам, которым в июле исполнится 80 лет, будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии.

Ранее в России предложили многодетных отцов отправлять на пенсию в 55-58 лет. Таким образом справедливороссы решили поощрить их за вклад в демографию.