Названы самые популярные у аферистов купюры

Предлагающие россиянам личные встречи аферисты чаще всего требовали передавать деньги купюрами конкретного номинала — пятитысячными и двухтысячными банкнотами. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру» для РИА «Новости» .

Аналитики опросили более трех тысяч россиян и выяснили, что в мошеннических схемах чаще всего фигурировали крупные номиналы. В 54% историй упоминались пятитысячные купюры, в 27% — двухтысячные, еще в 11% — комбинация этих номиналов. Тысячные банкноты встречались лишь в 8% эпизодов, причем лишь как дополнение к крупным номиналам.

Согласно исследованию, аферисты также требовали передавать деньги на определенные суммы. В 46% случаев речь шла о суммах от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а в 29% — от 150 до 300 тысяч рублей. Лишь в 10% историй мошенники выманивали суммы свыше 500 тысяч рублей.

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко напомнила, что это все явные признаки аферы. Требования к купюрам здесь выступили как дополнительный инструмент давления и контроля.

«Кроме того, такие указания помогают создать у жертвы ощущение официальности происходящего, будто речь идет о регламентированной процедуре», — подчеркнула она.

Ранее в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» рассказали, что аферисты могут получить доступ к вкладам через мобильный банк, привязанные карты, интернет-банк или данные для подтверждения операций.