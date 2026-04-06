В «Сравни» напомнили, что мошенники используют поддельные страницы банков для кражи денег

В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» рассказали RT , как мошенники могут пытаться украсть деньги со счетов.

По словам экспертов, аферисты получают доступ не напрямую к вкладам, а через каналы управления финансами: мобильный банк, интернет-банк, привязанные карты или данные для подтверждения операций.

«Чаще всего они используют фишинг и поддельные страницы банков, звонки „из службы безопасности“, сообщения в мессенджерах или смс с просьбой подтвердить операцию», — отметили аналитики.

Они посоветовали включить уведомления об операциях, использовать сложный пароль, двухфакторную защиту, не устанавливать приложения по просьбе и следить за активностью в личном кабинете.