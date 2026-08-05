Средняя зарплата в Москве поднялась более чем на 15 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Москве за год увеличилась более чем на 15 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил ТАСС .

В мае 2026 года средняя зарплата в столице находилась на уровне 183,6 тысячи рублей. В том же месяце 2025 года этот показатель составлял 168,4 тысячи рублей.

В агентстве добавили, что при этом средняя месячная зарплата в стране в мае этого года достигла 110 216 рублей.

Ранее отраслью с самым высоким заработком назвали сферу трубопроводного транспорта. По итогам июня, в среднем специалисты зарабатывают почти 296 тысяч рублей, в то время как в мае показатель составлял 295 978 рублей.

Согласно статистике, самые высокие зарплаты в России получают жители Чукотки, Магадана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Средний заработок в этих регионах превысил 200 тысяч рублей. При подсчете учитывались премии и доходы работников всех уровней.