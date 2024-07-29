Названы лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет
РБК: Москва и Подмосковье стали лидерами по перечислению НДС в бюджет
Самые большие перечисления от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2023 году поступили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил РБК.
Поступления в Москве составили 1,8 триллиона рублей. В Подмосковье — 610 миллиардов рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург. Там перечисления НДС в бюджет составили 293,5 миллиарда рублей.
В список лучших вошел также Ханты-Мансийский автономный округ. Поступления региона составили 474,6 миллиарда рублей. Замкнул пятерку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ — 399,5 миллиарда рублей.
Также издание представило список регионов с отрицательными показателями. В него попали Чукотка, Мурманская, Амурская Сахалинская и Магаданская области.
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка подоходного налога с 2025 года составит от 13 до 22%.