Названы лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет

РБК: Москва и Подмосковье стали лидерами по перечислению НДС в бюджет

Фото: РИА «Новости»

Самые большие перечисления от налога на добавленную стоимость (НДС) в 2023 году поступили в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил РБК.

Поступления в Москве составили 1,8 триллиона рублей. В Подмосковье — 610 миллиардов рублей. На третьем месте оказался Санкт-Петербург. Там перечисления НДС в бюджет составили 293,5 миллиарда рублей.

В список лучших вошел также Ханты-Мансийский автономный округ. Поступления региона составили 474,6 миллиарда рублей. Замкнул пятерку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ — 399,5 миллиарда рублей.

Также издание представило список регионов с отрицательными показателями. В него попали Чукотка, Мурманская, Амурская Сахалинская и Магаданская области.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Ставка подоходного налога с 2025 года составит от 13 до 22%.

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