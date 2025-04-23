Профессор Сафонов: россияне стали чаще выбирать вклады для создания финансовой подушки безопасности

Из-за экономических кризисов и пандемии COVID-19 финансовое поведение жителей России изменилось. Если раньше многие могли позволить себе незапланированные расходы, то сегодня люди понимают важность накоплений. Об этом kp.ru рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам специалиста, граждане осознали необходимость иметь финансовую подушку безопасности, которая будет приносить доход в период падения основных средств. В этом помогают банковские вклады.

Высокая инфляция также влияет на желание людей экономить. Многие предпочитают дождаться снижения цен на недвижимость и автомобили. Они надеются на улучшение ситуации и откладывают покупки.

Несмотря на понимание важности накоплений, россияне не стремятся инвестировать в более рискованные активы, такие как акции. По мнению профессора, сейчас существует множество непредсказуемых факторов, которые могут вызвать падение на мировых фондовых рынках.