Названы лидеры среди банков по числу жалоб от россиян
ЦБ составил рейтинг банков по числу жалоб россиян на кредитование
Аналитики Центробанка впервые составили ренкинг банков по количеству жалоб на процедуру кредитования. Список организаций опубликовали на сайте регулятора.
При расчетах учитывались сообщения заемщиков в ЦБ о нарушениях конкретных банков в 2024 оду, которые впоследствии подтвердились. Число обращений соотносилось с клиентской базой данных участников рынка.
На первых строчках оказались «УБРиР», банки «Синара» и «Ак Барс», Тойота банк, «Уралсиб», Экспобанк, Локо-банк, банк «Левобережный», ДОМ.РФ и Азиатско-Тихоокеанский банк.
Кредитные организации распределяли в соответствии со статусом и на основании розничной клиентской базы — более пяти миллионов кредитных договоров физлиц.
Ранее сообщалось, что за месяц в Москве самозапрет на выдачу новых кредитов установили более 1,3 миллиона человек. При этом больше всего заявлений подали горожане в возрасте от 55 лет.