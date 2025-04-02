Свыше 1,3 млн москвичей оформили самозапрет на кредиты и займы

В Москве за месяц более 1,3 миллиона человек установили самозапрет на выдачу новых кредитов и займов. При этом больше всего заявлений подали горожане в возрасте 55 лет, рассказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Самому пожилому из обратившихся — 99 лет. Помимо москвичей, самозапрет часто оформляют жители Санкт-Петербурга (более 566 тысяч человек), Московской области (446 тысяч человек), Краснодарского края (почти 280 тысяч человек) и Свердловской области (252 тысячи человек).

Ограничение можно поставить через «Госуслуги», а с 1 сентября такая опция появится во всех отделениях МФЦ. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться на портале и выбрать соответствующую опцию. После этого нужно проверить правильность своих паспортных данных и ИНН. Вводить информацию вручную не требуется — все данные будут загружены автоматически.

Ограничение вступает в силу на следующий день после внесения информации в кредитную историю. Уведомление об этом отправляются в личный кабинет.

«Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля. Важно, что гражданин сам определяет условия», — отметила Елена Зяббарова.

Можно ввести полный запрет или же остановиться на частичных ограничениях. Например, запретить микрозаймы, но оставить возможность получения кредитов в банках. Или же запретить только дистанционное оформление, но разрешить получение кредита при личном обращении. Такой подход позволит избежать возможных финансовых рисков и не отразится на кредитной истории и кредитном рейтинге.

Сервисом можно воспользоваться бесплатно, и доступна в любое время, даже если у клиента уже есть кредиты. Самоограничение действует бессрочно, пока клиент не отменит его самостоятельно. Для этого также можно воспользоваться сервисом «Госуслуги». Потребуется усиленная электронная подпись, которую можно бесплатно создать в приложении «Госключ».

Самоограничение снимается не сразу, а через два дня после внесения информации в кредитную историю. Уведомление об этом тоже поступит в личный кабинет клиента.