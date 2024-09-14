Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября

Медицинским работникам, преподавателям федеральных вузов, сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданскому персоналу силовых ведомств повысят зарплаты на 5,1% с 1 октября. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С первого октября 2024 года на 5,1% будет увеличена оплата труда работников федеральных вузов, медицинских учреждений и других федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также гражданского персонала силовых ведомств», — заявил он.

При этом не всем россиянам индексируют зарплату, так как большинство медицинских и образовательных учреждений в стране имеют региональный, а не федеральный статус.

Ляшок также добавил, что в 2024 году под индексацию не попадут зарплаты работников министерств и ведомств, судей, помощников сенаторов и депутатов Госдумы.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила о повышении в октябре на 5,1% зарплаты двух миллионов бюджетников, что вызвано необходимостью защитить работающих россиян от инфляции.