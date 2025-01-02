Названы четыре перспективных варианта вложения 100 тысяч рублей в 2025 году

РБК: в 2025 году стоит вложить 100 тысяч в облигации, акции, золото и ПИФы

Российские инвесторы смогут при желании заработать на фондовом рынке в 2025 году, несмотря на высокую ключевую ставку Банка России и усиление санкционного давления. «РБК Инвестиции» выяснили у экспертов, куда стоит вложить 100 тысяч рублей и на какие риски при этом обратить внимание.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рекомендовал создать смешанный портфель из агрессивных и консервативных инструментов.

«Говоря про консервативные инструменты, мы рекомендуем сохранять примерно равную пропорцию между рублевыми и валютными инструментами. Среди первых мы все еще отдаем предпочтение фондам денежного рынка, а среди последних — юаневым и замещающим облигациям», — сказал он.

Также эксперты считают облигации перспективным активом, но тут стоит отдать предпочтение ценным бумагам высокого кредитного качества с рейтингом не ниже «А-». Еще как вариант — бессрочные облигации «Газпром Капитала» в евро и долларах.

Кроме того, интересны фонды денежного рынка (ПИФы), покупка акций и золота.

Ранее финансовый консультант Светлана Петрова посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности на случай кризиса на сумму, равную ежемесячным расходам семьи или человека за три-шесть месяцев.