Консультант Петров: финансовая подушка безопасности спасет бюджет семьи от кризисов

Зачастую праздники представляют мощный удар для семейного бюджета. Финансовый консультант Светлана Петрова дала советы по сохранению денежной стабильности и планированию бюджета семьи, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первый шаг к финансовой стабильности — понимание, как вести семейный бюджет. Например, если вы договорились о частично общем бюджете, нужно четко определить, какую часть доходов каждый из вас вносит в общий фонд и кто какие траты покрывает, пишет газета «Петербургский дневник».

Важно также формировать финансовую подушку безопасности. Она является основой устойчивого бюджета, особенно в условиях кризиса. Идеальный размер такого резерва — сумма, равная вашим ежемесячным расходам за 3–6 месяцев.

Петрова также призвала инвестировать в свое обучение и развитие, что поможет улучшить профессиональные навыки и повысить благосостояние семьи.