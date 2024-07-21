Названо опасное последствие ипотеки, о котором многие не догадываются

Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация — в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев недвижимость дешевеет, но стоимость в объявлениях не показатель. Торг может убрать до 10% первоначальной цены на первичке и от 20% и более на вторичке. В итоге, этот дисконт конвертируют в цены, указываемые в объявлениях, а по факту она может оказаться еще выше.

На фоне сокращения узкого некредитного спроса этот процесс продолжится. Поэтому останется ждать появления программы, когда банк забирает у неплательщика жилье, чтобы обнулить ипотечный кредит.

«Может получиться, что кто-то несколько лет платил кредит, потом решил продать недвижимость. И вышло так, что вроде бы и продал, но остался должен», — резюмировал Кричевский.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее завил, что в России осенью могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека».