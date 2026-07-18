Назван средний размер пенсии в России

По состоянию на 1 июня средняя пенсия составляла 25 402 рубля. В расчетах использовались выплаты как работающим, так и ушедшим на отдых пенсионерам. За год эта сумма увеличилась на 1948 рублей.

Больше остальных получали жители Чукотки. Соцфонд сообщил, что пенсия там составила 42 270 рублей.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков рассказал о порядке наследования пенсионных накоплений. Близкие покойного могут получить отложенное за годы работы, но только в ограниченный срок. Кром того, он сам при жизни мог указать правопреемника, причем необязательно из членов семьи. Заявление принимают Соцфонд или НПФ.