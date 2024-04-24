Назван размер прожиточного минимума российского пенсионера в 2024 году | 360°

Деньги 24 апреля 2024, 17:18 Назван размер прожиточного минимума российского пенсионера в 2024 году Экономист Иванова-Швец заявила о двойном росте прожиточного минимума пенсионера РИА «Новости»

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Сумма прожиточного минимума российского пенсионера за последние 10 лет увеличилась в два раза и в 2024 году составила 13 290 рублей. Об этом в комментарии «Газете.ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она пояснила, что показатель необходим для расчета пенсионных выплат и дополнительных компенсаций.

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Сейчас размер пенсии рассчитывают по специальной формуле с учетом заработанных россиянами пенсионных баллов. Полученную сумму прибавляют к фиксированной выплате, которая в 2024 году составляет 8134,88 рубля.

В зависимости от того, сколько пенсионер накопил, итоговая выплата может оказаться ниже прожиточного минимума, установленного на федеральном уровне. Но по закону размер пенсии не может быть меньше.

В таких случаях пенсию увеличивают за счет федерального или регионального бюджетов, доводя ее до размера прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания получателя выплат.

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в 2024 году для получения страховой части пенсии россиянам необходимо иметь минимум 15 лет стажа 28,2 балла пенсионного коэффициента.

Он добавил, что в следующем году этот показатель увеличится до 30 баллов, но их всегда можно докупить. Такую возможность дали неработающим, а также частным предпринимателям.