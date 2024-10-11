Назван размер минимальной пенсии с городской надбавкой в Москве

Минимальный размер пенсии с городской доплатой для жителей Москвы в 2025 году увеличится до 28 850 рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что в проекте бюджета города на меры социальной поддержки жителей выделили более 689 миллиардов рублей, что составляет половину всех запланированных расходов.

Средства пойдут на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте, оплату жилищно-коммунальных услуг, социальное обеспечение, а также развитие программы «Московское долголетие».

«Развитие системы социальной поддержки — наша важнейшая задача», — подчеркнул Собянин.

Прибавку к пенсии получают около двух миллионов московских пенсионеров, зарегистрированных в столице не менее 10 лет и окончивших свою трудовую деятельность. Остальным выплаты увеличат до уровня прожиточного минимума, если сейчас общая сумма находится ниже этой планки. Кроме того, индексацию выплат на 5,5% проведут московским семьям с детьми и инвалидам.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих заявила, что в ноябре пенсионные выплаты увеличат для работников угольной промышленности, гражданской авиации, а также россиянам, которым в октябре исполнилось 80 лет. Она подчеркнула, что перерасчет проведут автоматически.