Национализацию украинских активов начали в Запорожской области

Принадлежащие украинским олигархам активы подпали под национализацию в Запорожской области. Об этом в комментарии РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал исполняющий обязанности вице-премьера правительства — исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов.

Он подчеркнул, что изъятие проводится по ускоренной процедуре и под нее подпадают активы, которые раньше были в публичной собственности.

«Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством. Мы, соответственно, эту процедуру сейчас запустили. К концу года, мы предполагаем, что казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы сможем уже работать», — заявил Гуськов.

Представитель правительства Запорожской области пояснил, что под изъятие подпали нефтехимическая компания «Азмол» и фирма «Бердянские жатки», ранее принадлежащие украинскому олигарху и депутату Рады Александру Пономареву.

Активы временно передали под управление Корпорации развития Запорожской области. Сейчас вместе с Росагролизингом власти региона обсуждают создание на технопарка химической отрасли с привлечением инвесторов.

СБУ объявило о передаче активов губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его родных в распоряжение Украины. Процедуру запустили по решению Высшего антикоррупционного суда страны.

Речь идет об активах на сумму 120 миллионов гривен (более 263 миллионов рублей). Но доступ силовики имеют только к одной компании, которая расположена в Киеве. Остальные фирмы и имущество Балицкого находятся в Запорожской области.