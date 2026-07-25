Наценки в ТЦ в центре Москвы оказались на 60% выше уличных магазинов

Наценки в торговых центрах в центре Москвы на 40–60% выше, чем в стрит-ритейле. Об этом РИА «Новости Недвижимость» сообщили в «Сбере» со ссылкой на данные СберИндекса.

Разницу объяснили более широким охватом аудитории.

«Например, если ТЦ в ЦАО получат такой же локальный охват аудитории, как, к примеру, в ВАО, то у центральных ТЦ пропадет 60% разницы в наценках по сравнению со стрит-ритейлом», — пояснили эксперты.

В среднем по Москве наценки в ТЦ на 4% выше, чем вне комплексов. Максимальный разрыв — 15% — в сфере красоты и здоровья. В категории «отдых и спорт» разница составляет 3,7%, в остальных сферах — минимальная: от 0,02% для мебели и техники до 1,2% в общепите.

В СберИндексе пояснили, что формат ТЦ лучше работает для услуг «здесь и сейчас»: покупателю проще воспользоваться сервисом на месте. В товарных категориях эффект слабее — люди сравнивают цены с маркетплейсами.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал 360.ru, что наценка на кофе может доходить до 500%.