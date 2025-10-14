НАС предложил ввести потолок цен на топливо на заправках
Национальный автомобильный союз предложил заморозить цены на бензин на АЗС. Об этом сообщили «Известия».
Президент НАС Антон Шапарин направил письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой установить потолок цен на заправках, чтобы контролировать ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью.
«Он (потолок цен — прим. ред.) должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — отметил президент союза.
Письмо уже поступило в ФАС, документ рассмотрят в установленном порядке. Ведомство добавило, что регулярно мониторит цены на топливо на 12 тысячах АЗС.
Ранее президент Владимир Путин распорядился отменить акцизы на дизельное топливо с октября по май 2026 года. Решение коснется энергоносителей, произведенных российскими организациями, у которых нет свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефти.
Акцизы не будут действовать на топливо, которое произвели методом смешения с авиакеросином и иных компонентов.