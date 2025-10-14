НАС предложил ввести потолок цен на топливо на заправках

Национальный автомобильный союз предложил заморозить цены на бензин на АЗС. Об этом сообщили «Известия» .

Президент НАС Антон Шапарин направил письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой установить потолок цен на заправках, чтобы контролировать ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью.

«Он (потолок цен — прим. ред.) должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — отметил президент союза.

Письмо уже поступило в ФАС, документ рассмотрят в установленном порядке. Ведомство добавило, что регулярно мониторит цены на топливо на 12 тысячах АЗС.

Ранее президент Владимир Путин распорядился отменить акцизы на дизельное топливо с октября по май 2026 года. Решение коснется энергоносителей, произведенных российскими организациями, у которых нет свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефти.

Акцизы не будут действовать на топливо, которое произвели методом смешения с авиакеросином и иных компонентов.