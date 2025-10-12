Акцизы на дизтопливо в России отменили с октября по май

Путин отменил акцизы на дизельное топливо с октября по май

В России с октября по май 2026 года не будут действовать акцизы на дизельное топливо, которое произвели методом смешения с авиакеросином не только на НПЗ. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом <…> дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов» — подчеркнули в указе.

Изменения коснутся топлива, произведенного российскими организациями, у которых нет свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефти.

Чаще всего подобным способом смешения получают именно зимнее дизтопливо.

В начале недели власти Краснодарского края опровергли массовое закрытие АЗС в регионе. Ограничения на отдельных заправках назвали временными и связали с логистикой.