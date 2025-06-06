Нарушение закона о рекламе нашли в ролике Т-Банка на радио

Отсутствие важной для клиентов информации об ограничениях в рекламном ролике Т-Банка для радиостанций заинтересовало Федеральную антимонопольную службу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, после проверки против финансовой организации завели дело о нарушении закона о рекламе.

Авторы ролика включили в эфир только привлекательные для потребителей сведения о переводах денег, не предупредив о том, что максимальный лимит транзакции в другие банки составляет 20 тысяч рублей. Кроме того, за предоставление подобной услуги Т-Банк возьмет комиссию в 1,5% от суммы.

В ведомстве подчеркнули, что неполная информация ввела потребителей в заблуждение и могла повлиять на выбор финансовой услуги. Такие действия содержат признаки нарушения финансового законодательства.

Поэтому против Т-Банка завели дело. В случае подтверждения вины к финансовой организации применят меры административного воздействия.

В конце декабря прошлого года Федеральная антимонопольная служба через суд добилась от «Альфа-Банка» выпуска контррекламы о вкладах, в продвижении которых нашли нарушения закона. Речь идет о слогане, в котором авторы назвали ставку в 15% годовых лучшей в России. В результате банку выписали штраф и обязали выпустить новый ролик с заявлением, что их ставка по вкладам не самая лучшая.