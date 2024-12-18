«Альфа-Банк» обязали выпустить контррекламу

«Альфа-Банку» придется выпустить контррекламу по делу о рекламе вкладов, которая нарушила закон. Иск Федеральной антимонопольной службы на этот счет поддержал Московский арбитражный суд, сообщила пресс-служба ФАС .

Ранее россияне пожаловались в ФАС на рекламный ролик банка, где заявили, что у него лучшая в стране ставка по вкладу на 15% годовых. Однако, когда рекламировали эту информацию, другие банки предлагали равные или более высокие ставки.

В итоге ФАС признала утверждения «Альфа-Банка» недостоверными. Кредитную организацию оштрафовали и потребовали выпустить контррекламу, в которой должна быть информация о том, что ставка в банке не лучшая в стране.

«Альфа-Банк» не впервые нарушил законодательство. Ранее россиянин пожаловался, что ему позвонил представитель кредитной организации с целью рекламы финансовых услуг, хотя пользователь не соглашался на подобные уведомления. В итоге рекламу признали незаконной и должностное лицо АО «Альфа-Банк» оштрафовали.