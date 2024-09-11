Налоговый вычет за жилье до миллиона рублей. Россиянам объяснили, как увеличить выплату

Максимальная сумма налоговых вычетов при покупке жилья может составить 910 тысяч рублей. Для этого покупатели должны оформить два вида выплат, сообщила агентству «Прайм» налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.

Она объяснила, что супруги могут оформить налоговый вычет независимо от того, кто из них внес деньги и на кого оформили недвижимость. Зайцева напомнила, что за покупку квартиры можно вернуть 13% ее стоимости, но не более 260 тысяч рублей. По словам специалиста, если стоимость жилья превысит четыре миллиона рублей, муж и жена получат максимальную сумму.

Второй тип вычета — возврат части процентов по ипотеке. Зайцева сообщила, что законодатели ограничили его суммой 390 тысяч рублей. Подать заявление можно лишь совместно. Таким образом, по подсчетам налогового консультанта, супруги, оформившие все виды вычетов, смогут получить до 910 тысяч рублей.

В 2026 году в России появится семейная налоговая выплата. «Известия» сообщили, что она предназначена для родителей двух и более детей с доходом на каждого члена семьи не больше полутора прожиточных минимумов.