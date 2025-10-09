Налогообложение самозанятых не будут менять минимум до 2028 года

Правительство России не будет менять условия эксперимента с самозанятыми, в частности по вопросам налогообложения, как минимум до его окончания. Об этом сообщил ТАСС .

«Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — подчеркнули в пресс-службе кабинета министров.

Досрочно завершить эксперимент предложили члены Совета Федерации по итогам выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Сам министр при этом отмечал, что правительство принципиально не планирует в этом вопросе ничего менять.

Самозанятые платят налоги по льготной ставке — 4 или 6%. Они могут работать без регистрации ИП, не обязаны платить фиксированные страховые взносы и не предоставляют отдельных деклараций о доходах. При этом сумма дохода в год не должна превышать 2,4 миллиона рублей, самозанятые не должны выполнять эту работу по трудовому договору или нанимать кого-либо таким образом.