«Надо еще пощипать»: Поплавская подсказала, как в России решать острые проблемы

Расселение аварийного жилья или другую остросоциальную проблему можно было бы решить, активнее обращая в доход государства нелегальные многомиллиардные доходы осужденных за коррупцию должностных лиц. Такое мнение высказала в телеграм-канале актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская.

Ранее Волгоградский областной суд признал законным решение нижестоящей инстанции, обратившей в доход государства имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на общую сумму 13 миллиардов рублей. Оно вступило в законную силу.

«Надо еще пощипать жадных до взяток и государственных денег генералов, судей, чиновников. И проблемы в стране решатся», — написала Поплавская.

В конце прошлого года Генпрокуратура потребовала национализировать имущество и активы бывшего сотрудника управления «К» Министерства внутренних дел Георгия Сатюкова. Общая сумма требований составляет 2,5 миллиарда рублей.