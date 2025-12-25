У экс-сотрудника управления «К» МВД взыскивают почти 2,5 млрд рублей

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество и активы Георгия Сатюкова, бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами искового заявления.

Сатюков заочно арестован по обвинению в получении рекордной взятки в пять миллиардов рублей.

«Общая сумма требований по данному иску составляет около 2,5 миллиарда рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет не только о недвижимости, приобретенной на криминальные деньги, но и о дорогих коллекционных часах.

Генеральная прокуратура России подала в суд иск о конфискации имущества Сатюкова и связанных с ним лиц. В числе ответчиков — сам Сатюков и еще пять человек, включая его родственников.

У родственников Сатюкова было более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов. Согласно материалам, с которыми ранее ознакомился ТАСС, этими деньгами и ценными бумагами фактически владели Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов.

Счета были оформлены на родственников Сатюкова: шесть счетов — на его супругу, 36 — на брата, 29 — на отца и мать. Среди них были и брокерские счета с различными валютами. В настоящее время все активы арестованы.

Уголовное дело против Сатюкова возбудили в августе 2023 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Она составила пять миллиардов рублей. Второй обвиняемый — коллега Сатюкова, Соколов, которого считают посредником. Оба скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск, им заочно избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева. В списке:36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, в том числе пять квартир, 25 машин. В российскую казну поступило свыше 100 миллионов рублей.