Набиуллина заявила о возвращении российской экономики к росту

Российская экономика начала возвращаться к росту. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По оперативным данным марта и апреля, пока они только оперативные, мы видим, что экономика возвращается к росту, — привело ее слова РИА «Новости».

Председатель регулятора добавила, что добиться устойчивого роста возможно только через увеличение производительности труда. В этом случае будет происходить перераспределение ресурсов в те отрасли, где отдача больше.

Набиуллина также отметила, что сегодня отсутствуют признаки переохлаждения экономики: нет значительного роста безработицы, сокращения доходов граждан или падения инфляции ниже целевых показателей.

Ранее стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Это ее восьмое понижение подряд.