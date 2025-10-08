Набиуллина заявила, что в России почти исчезло «банковское рабство»

В России почти ушла в прошлое практика «банковского рабства» — когда компания навязывает сотрудникам определенный зарплатный банк и не предоставляет альтернатив. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на «Финополисе-2025» .

«Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, если они видят, что где-то сервисы лучше. И то „банковское рабство“, о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое», — сказала она.

Набиуллина отметила, что банки спокойно восприняли новость о введении функции бесплатного перевода денег между своими счетами. Благодаря новым технологиям они стали увереннее, ведь клиентов можно удержать предоставлением хорошего сервиса, а не заградительными комиссиями на уход.

Ранее совет директоров Банка России утвердил дизайн обновленной 1000-рублевой купюры. При создании учитывали пожелания граждан.