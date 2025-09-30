Совет директоров ЦБ одобрил дизайн обновленной 1000-рублевой купюры

Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, художники регулятора и Гознака уже работают над эскизами, а сама банкнота готовится к официальной презентации. По ее словам, при создании обновленного варианта учитывались результаты общественного голосования и пожелания граждан.

Ранее запуск новой купюры отложили из-за критики изображения храма Казанского Кремля без креста. Чтобы исключить подобные споры, Центробанк провел онлайн-опрос, где россияне выбрали символы, которые появятся на будущей банкноте.

В феврале Банк России сообщал о планах выпустить обновленную банкноту 1000 рублей в конце года.