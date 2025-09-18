Набиуллина заявила, что не видит рецессии в России

У российской экономики не наблюдается никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о рецессии. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме, ее слова привело РИА «Новости» .

«Оперативные данные за лето показывают, что рост продолжается. Да, более умеренными темпами», — добавила она.

Набиуллина назвала это естественным процессом из-за недавнего перегрева экономики.

В минувший четверг Центробанк по результатам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. В пресс-службе регулятора отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. Годовую инфляцию до декабря ожидают на уровне 6-7%.