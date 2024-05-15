Набиуллина выразила обеспокоенность из-за возможного оттока капитала за рубеж | 360°

Деньги 15 мая 2024, 14:34 Набиуллина выразила обеспокоенность из-за возможного оттока капитала за рубеж ЦБ предупредил об оттоке капитала из РФ из-за изъятия акций Соликамского завода РИА «Новости»

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Решение Арбитражного суда Пермского края об изъятии активов Соликамского магниевого завода у миноритариев угрожает возможным оттоком капитала за границу в будущем. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил РБК.

По ее словам, защита прав инвесторов и добросовестных приобретателей акций является важнейшей составляющей в вопросах доверия к финансовому рынку. Глава ЦБ предупредила, что инвесторы после случая с Соликамским заводом могут перейти на зарубежные площадки.

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«И прецедент, конечно, нас беспокоит, потому что это может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее ЦБ обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода. Суд в 2022 году признал незаконной приватизацию предприятия и распорядился отдать государству 89,4% акций.