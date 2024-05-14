Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали | 360°

Деньги 14 мая 2024, 15:17 Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали Центробанк подал апелляцию на изъятие акций СМЗ у миноритарных акционеров Freepik

Читать 360 в

Центробанк вслед за Мосбиржей обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритарных акционеров. Юристы ведомства обратились в 17-й арбитражный апелляционный суд, сообщил сайт «Право.ру».

Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции подали 13 мая. Центробанк не согласился с изъятием акций двух тысяч миноритарных акционеров СМЗ в доход государства. Мосбиржа подала аналогичную жалобу 2 мая, и через пять дней ее приняли к рассмотрению.

Реклама

Приватизацию СМЗ признали незаконной в 2022 году. По иску Генпрокуратуры государство получило 89,4% акций предприятия, которые принадлежали четырем бенефициарам, а именно Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Затем Арбитражный суд Пермского края постановил изъять оставшиеся 10,6%, которые находились в свободном обращении и выставлялись на Мосбирже.

В апреле площадка приостановила торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group. Минпромторг потребовал через суд приостановить права компании на дочерний «Корпоративный центр Икс 5».