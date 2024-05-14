Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали | 360°

14 мая 2024, 15:17
Изъятие проданных на Мосбирже акций Соликамского магниевого завода обжаловали
Центробанк подал апелляцию на изъятие акций СМЗ у миноритарных акционеров
Центробанк вслед за Мосбиржей обжаловал решение об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритарных акционеров. Юристы ведомства обратились в 17-й арбитражный апелляционный суд, сообщил сайт «Право.ру».
Апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции подали 13 мая. Центробанк не согласился с изъятием акций двух тысяч миноритарных акционеров СМЗ в доход государства. Мосбиржа подала аналогичную жалобу 2 мая, и через пять дней ее приняли к рассмотрению.
Реклама
Приватизацию СМЗ признали незаконной в 2022 году. По иску Генпрокуратуры государство получило 89,4% акций предприятия, которые принадлежали четырем бенефициарам, а именно Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову. Затем Арбитражный суд Пермского края постановил изъять оставшиеся 10,6%, которые находились в свободном обращении и выставлялись на Мосбирже.
В апреле площадка приостановила торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group. Минпромторг потребовал через суд приостановить права компании на дочерний «Корпоративный центр Икс 5».
Суд
Бизнес
Деньги
Центробанк
Экономика
Мосбиржа
Реклама
Реклама