Набиуллина расскажет Совфеду о вкладе ЦБ в благосостояние россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступит 29 октября на заседании Совета Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Председатель Банка России представит доклад под названием «Вклад финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан».

В октябре депутаты планируют в первом чтении рассмотреть бюджет на 2026–2028 годы. Также Центробанк в ближайшее время намерен поднять вопрос о ключевой ставке. Проведенный Forbes опрос аналитиков показал, что, скорее всего, показатель сохранят на уровне 17%.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота предположил, что ЦБ будет снижать ключевую ставку постепенно. Он объяснил, что инфляция и налоговые сборы создают сложное положение, однако возможность изменения показателя сохраняется.

По его словам, регулятор стремится обеспечить условия для регулируемой девальвации рубля для уменьшения дефицита бюджета. Специалист добавил, что текущий курс валюты создает нагрузку на казну, из-за чего увеличиваются косвенные налоги и инфляция.