Финансовый эксперт Бархота подчеркнул, что снижение ключевой ставки может происходить не сразу, а постепенно

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с «Москвой 24» высказал мнение о текущей ситуации на денежном рынке России, отметив, что инфляция и налоговые сборы создают сложное положение для центрального банка. В настоящий момент рынок ожидает решения Центрального банка по ставке, и вероятность снижения ставки сохраняется.

Бархота подчеркнул, что снижение ставки может происходить не сразу, а постепенно, на четверть или половину процента. Такое постепенное смягчение монетарной политики покажет приверженность курсу на постепенное снижение ключевой ставки.

Эксперт обратил внимание на то, что главной целью снижения ставки является не столько управление инфляцией, сколько стимулирование кредитования и экономического роста. Инфляция реагирует на изменения ставки с определенным временным лагом, поэтому немедленного эффекта ожидать не стоит.

Основная задача, по мнению Бархоты, состоит в обеспечении условий для регулируемой девальвации рубля, что необходимо для уменьшения дефицита бюджета. Текущий курс валюты создает нагрузку на бюджет, что приводит к увеличению косвенных налогов и росту инфляции.